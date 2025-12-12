Глава МИД Франции объяснил бессрочную заморозку российских активов

Барро: ЕС заморозит активы России на столько времени, сколько будет необходимо

Европейский союз (ЕС) заморозит активы России на столько времени, сколько будет необходимо, с целью помешать попыткам других стран решить их судьбу без участия стран Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает France Info.

«В последние недели мы ясно видели, что у других, помимо европейцев, возникало желание решать за нас судьбу и назначение [активов РФ]. А поскольку европейцы не хотят никому позволять решать за них, (...) мы решили заблокировать эти суммы на столько [времени], сколько будет необходимо», — рассказал глава дипведомства, вероятно, имея ввиду попытки США включить пункт о судьбе российских активов в план по урегулированию конфликта на Украине.

По словам министра, мера позволит европейцам избежать голосований по продлению заморозки российских активов, которые проводились каждые полгода и предполагали единогласное одобрение всеми членами ЕС для принятия решения. Кроме того, бессрочная заморозка позволит обеспечить выдачу Киеву так называемого репарационного кредита, который может быть одобрен в конце следующей недели, отметил Барро.

Ранее стало известно, что Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Одной из причин иска стало намерение Европейской комиссии использовать активы ЦБ РФ без его согласия.