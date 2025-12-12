Гоблин предложил перенять опыт США в связанном с алкоголем вопросе

Блогер Пучков призвал сделать магазины только с алкоголем, как в США

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, предложил перенять опыт США в вопросе, связанном с алкоголем. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

В эфире Пучков и его соведущая Татьяна Ладяева обсуждали вопрос о том, стоит ли запрещать детям заходить с родителями в магазин, где продается алкоголь, чтобы не нормализовать для них покупку спиртного. «К обмену опытом: вот, как в Америках, заведение называется liquor store. То есть там торгуют алкоголем. Там нет конфет для детей. Вот нет, и все. И детям там делать нечего», — рассказал переводчик.

Он добавил, что в случае, если в магазине продается не только спиртное, то его нужно отгораживать от других товаров.

