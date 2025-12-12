Реклама

Экономика
13:38, 12 декабря 2025Экономика

Иск Банка России к Euroclear объяснили

Экономист Любич: Цель иска Банка России к Euroclear состоит во взыскании убытков
Вячеслав Агапов
Штаб-квартира Euroclear

Штаб-квартира Euroclear . Фото: Yves Herman / Reuters

Формальная цель иска Банка России к Euroclear состоит во взыскании убытков во всех юрисдикциях, что признают решение российского суда. Так объяснил намерения регулятора экономист Антон Любич, его слова приводит газета ВЗГЛЯД.

Банк России подал иск в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Причиной назвали незаконные действия депозитария. В частности, последний нанес вред российскому тем, что лишил его возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами и намерения собирается использовать активы Банка России без его согласия.

Сейчас бельгийский депозитарий выступает против намерения Еврокомиссии (ЕК) предоставить Украине «репарационный кредит» в счет заблокированных российских активов. Euroclear опасается возможных убытков, которые создают для него критические риски работы.

«Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», — пояснил Любич.

В ЕС уже утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. В ЕК надеются таким образом убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита.

1 декабря глава МИД Бельгии Максим Прево заявлял, что страны Европейского союза не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины.

