Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 12 декабря 2025Из жизни

Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

Во Вьетнаме из мочевого пузыря школьника вытащили провод для зарядки телефона
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В городе Хошимин, Вьетнам, прошла операция по удалению провода из организма 16-летнего подростка. Об этом сообщает Saigon Giai Phong.

Мучающегося от боли школьника привезли в больницу родители. Врачи осмотрели его и нашли в его мочевом пузыре провод для зарядки телефона. Им удалось вытащить инородное тело лишь спустя 30 минут. Операция усложнялась тем, что провод запутался внутри пузыря и частично сгнил из-за долгого пребывания в моче.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Подросток признался, что сам вставил кабель в уретру. Он увидел в интернете видео, в котором советовали так сделать для «странных ощущений», и повторил его. Сначала мальчику удавалось это скрывать, а когда боль стала невыносимой, уговорил родителей обратиться к врачу. Сейчас со школьником все в порядке.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    США захотели захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

    Путин прилетел в Ашхабад

    Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

    Обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео

    Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

    Samsung ухудшит свои смартфоны из-за Apple

    Над российскими городами прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok