Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

Во Вьетнаме из мочевого пузыря школьника вытащили провод для зарядки телефона

В городе Хошимин, Вьетнам, прошла операция по удалению провода из организма 16-летнего подростка. Об этом сообщает Saigon Giai Phong.

Мучающегося от боли школьника привезли в больницу родители. Врачи осмотрели его и нашли в его мочевом пузыре провод для зарядки телефона. Им удалось вытащить инородное тело лишь спустя 30 минут. Операция усложнялась тем, что провод запутался внутри пузыря и частично сгнил из-за долгого пребывания в моче.

Подросток признался, что сам вставил кабель в уретру. Он увидел в интернете видео, в котором советовали так сделать для «странных ощущений», и повторил его. Сначала мальчику удавалось это скрывать, а когда боль стала невыносимой, уговорил родителей обратиться к врачу. Сейчас со школьником все в порядке.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.