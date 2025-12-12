Дотком: Изъятие активов России ставит крест на Евросоюзе

Изъятие активов России ставит крест на Европейском союзе (ЕС), и ответственность за это несет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом написал создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в своем аккаунте социальной сети X.

«Крадя российские активы, Урсула ставит крест на ЕС. Чего это стоит, если "порядок, основанный на правилах", является беззаконием? Инвесторы и деньги уходят. Лучшей поддержки для БРИКС не найти», — отметил бизнесмен.

11 декабря страны Евросоюза начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов. Сама процедура «долгосрочного замораживания», подчеркнули в датском представительстве, будет реализована в соответствии со статьей 122 договора ЕС.

При этом депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступал против изъятия ЕС замороженных активов России. Он обратил внимание, что в случае экспроприации средств против Бельгии может быть подана официальная жалоба.