09:31, 12 декабря 2025Мир

Каллас покинула собрание по коррупции в ЕС ради Украины

EA: Каллас покинула собрание по коррупции ради «коалиции желающих» по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас покинула собрание по коррупционному расследованию ради видеоконференции лидеров «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщает Euractiv (EA) со ссылкой на источники.

«Первоначальное выступление Каллас длилось всего 30 минут и содержало мало конкретики, и она ответила всего на три вопроса, прежде чем поспешить присоединиться к видеоконференции лидеров "коалиции желающих"», — приводит издание словам трех участников заседания по коррупции.

Один из участников охарактеризовал сессию как «не впечатляющую», а другой сказал, что некоторые ключевые моменты «вообще не были бы упомянуты», если бы сотрудники не настаивали на получении ответов.

Как сообщили участники встречи, Каллас объявила, что Европейская служба внешних действий (EEAS) примет новую политику в отношении осведомителей, задавших вопросы сотрудникам. Она подчеркнула, что служба в полной мере сотрудничает с властями и уважает презумпцию невиновности.

2 декабря бельгийская полиция обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве задержали бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини.

