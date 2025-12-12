Реклама

04:00, 12 декабря 2025

Ким Кардашьян в крошечном бикини позагорала у бассейна

Карина Черных
Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном виде позагорала у бассейна. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя предпринимательница запечатлела себя на камеру, лежащей на полотенце. На ней леопардовое бикини, состоящее из частично оголяющего грудь бюстгальтера и крошечных плавок с завязками. Также знаменитость позировала в массивных солнцезащитных очках.

Кроме того, Кардашьян выложила снимок с американской певицей Бритни Спирс, снятый с другого ракурса. Знаменитости лежали на кровати, а поп-исполнительница при этом держала в руках смартфон.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян подарила родственникам и знаменитым друзьям лобковые парики собственного бренда Skims.

