07:01, 9 декабря 2025Ценности

Ким Кардашьян подарила родственникам и знаменитым друзьям лобковые парики

Телезвезда Ким Кардашьян подарила актрисе Кайле Ричардс лобковый парик Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kimkardashian / TikTok

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подарила родственникам и знаменитым друзьям лобковые парики ее собственного бренда Skims. Соответствующие кадры были запечатлены в специальном выпуске Kimsmas в TikTok.

Предпринимательница преподнесла стринги с искусственными волосами в подарок матери Крис Дженнер, сестре Хлои Кардашьян, а также актрисам Кайле Ричардс и Кэти Хилтон. Помимо этого, в коробке также было корректирующее белье упомянутой марки. «Чтобы кожа после подтяжки лица не обвисала», — иронично пояснила Кардашьян.

«Когда все начали удалять волосы лазером, мама говорила: "Однажды вы, девочки, пожалеете, что это не прикрыто". И я сказала: "Ну, тогда нам придется сделать там маленькие парики". И тут, конечно же, вылезает вот это! Я такая: "Вот эти парики!"», — высказалась с улыбкой Ричардс.

В ноябре сестра Ким Кардашьян высказалась о лобковых париках ее бренда фразой «слишком для меня». Родственница предпринимательницы призналась, что очень любит ассортимент Skims, но при этом не понимает идею стрингов с искусственными волосами.

