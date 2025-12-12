Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 12 декабря 2025

Ксения Собчак ответила на вопрос о внешности фразой «скоро поседею»

Ведущая Собчак заявила, что вернется к окрашиванию в блонд при появлении седины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Российская журналистка Ксения Собчак ответила на вопрос о внешности фразой «скоро поседею». Соответствующее видео опубликовано в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики поинтересовались у 44-летней знаменитости, почему она больше не окрашивает волосы в блонд. В свою очередь ведущая заявила, что решила оставить натуральный цвет прядей до тех пор, пока у нее не появится седина.

«Все впереди. Я просто скоро поседею», — отметила автор ролика, добавив, что впоследствии вернется к указанному окрашиванию.

В ноябре Ксения Собчак показала завтрак во время похудения.

