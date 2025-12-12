Макака-убийцу поймали через три дня после фатального нападения на пожилого мужчину

В Таиланде поймали примата-убийцу, который откусил кусок ноги своей жертвы

В Таиланде поймали макака, который расправился с пожилым мужчиной в провинции Яла. Об этом пишет The Thaiger.

Примат-убийца попался в клетку с приманкой, которую установили представители властей. Это произошло через три дня после фатального нападения на 67-летнего Чайяпхума Саеунга. Макак ворвался в дом пожилого мужчины и набросился на него. Агрессивная обезьяна откусила Саеунгу кусок ноги и нанесла множество других травм, которых тот не пережил.

Тело нашел племянник через несколько дней после произошедшего. Саеунга лежал в луже крови, прислонившись к стене. В руках мужчина все еще сжимал металлический прут, которым, видимо, пытался отбиться от агрессивной обезьяны. На нем остались следы десятков укусов.

Также выяснилось, что примат несколько дней терроризировал местных жителей и уже однажды укусил Саеунга за плечо. Представители властей заявили, что мужчина держал дома самку макаки в качестве домашнего животного, и агрессивный самец пытался найти ее.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра Нью-Дели не смогли спасти после стычки с макаками. Он пытался выгнать обезьян со своей террасы, но перегнулся через перила, потерял равновесие и упал.

