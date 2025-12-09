Макака откусила кусок ноги у взрослого мужчины

В Таиланде макака искусала 63-летнего мужчину до смерти

В Таиланде дикая макака расправилась с 63-летним мужчиной по имени Чайпхум Сэ-ынг. Об этом сообщает Newsflare.

Обезьяна проникла в дом и напала на хозяина. Она стала царапать Чайпхума, а потом откусила от его левой ноги кусок. Из раны полилась кровь — мужчина отшатнулся, упал, так и не смог подняться на ноги, и макака искусала его до смерти.

Его тело нашел племянник через несколько дней после произошедшего. Чайпхум лежал в луже крови, прислонившись к стене. В руках мужчина все еще сжимал металлический прут, которым, видимо, пытался отбиться от агрессивной обезьяны. На нем остались следы десятков укусов.

Оказалось, что напавшая на Чайпхума макака не первый день терроризирует местных жителей. За несколько дней до нападения на пенсионера она набросилась на целую семью и фактически выгнала их из дома. Полиция активно ищет опасную обезьяну, чтобы ликвидировать ее.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра Нью-Дели не смогли спасти после стычки с макаками. Он пытался выгнать обезьян со своей террасы, но перегнулся через перила, потерял равновесие и упал.

