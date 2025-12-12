Медведчук: Зеленский для Европы является щитом от США, а не от России

Президент Украины Владимир Зеленский на текущий момент для Европы больше является щитом от США, чем от России. Об этом написал в своей колонке для Smotrim.ru экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сегодня нелегитимный (Зеленский — прим. «Ленты.ру») является для Европы не столько щитом от Москвы, сколько от Вашингтона. В Белом доме все активнее критикуют ЕС и Британию, чего ранее не наблюдалось, но и еврочиновники тоже начинают подавать голос против американцев», — заявил он.

Политик также обратил внимание на изменения в новой стратеги национальной безопасности США. Документ был опубликован в ноябре 2025 года. В частности, в нем Россия перестала фигурировать как противник США, а Европу обвинили в конфликтных отношениях с Москвой. Кроме того, авторы стратегии утверждают, что из-за притока мигрантов европейские державы могут не сохранить свой исторический и культурный облик, а в некоторых странах-членах НАТО неевропейское население может стать большинством.

Медведчук заявил, что евробюрократы уже не рассматривают национальную идентичность европейцев как ценность, а также не признают суверенитет европейских стран.

«ЕС не хочет подчиняться Трампу, он хочет подчинить Трампа себе. Поэтому неудивительно, что президент США не церемонится с европейскими политиками и заявляет, что Европа "разрушается". Он говорит, что в Европе есть умные лидеры, есть "глупые", а есть "действительно глупые", а в целом Европа "во многих отношениях не справляется со своей работой"», — отметил Медведчук.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без европейских стран. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которой войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.