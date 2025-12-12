Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала об избавлении от фирменного жеста

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отказе от своего знаменитого жеста, когда она складывала руки в виде ромба. Об этом сообщает Stern.

По словам политика, этот жест ей «больше не идет». Меркель поделилась, что иногда наблюдает, как жест в ее присутствии копируют окружающие. «Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», — пошутила она.

Также Меркель рассказала, что никогда не придавала значения многочисленным прозвищам, которые она получала за годы карьеры, в частности «королева мать», «мамуля», «девочка Коля» (имеется в виду экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, в правительстве которого строила карьеру Меркель в первые годы политической активности).

Ранее Меркель пожаловалась, что в немецком политикуме наблюдается дисбаланс женщин и мужчин. Последние, по ее мнению, доминируют и представлены гораздо шире в политической жизни страны.

Экс-канцлер, сетуя на гендерный перекос в правительстве, сослалась на третью статью Основного Закона ФРГ («Grundgesetz» на немецком, конституция Германии — прим. «Ленты.ру»). «Без мер поддержки статья 3 Основного закона (...) не будет реализована просто потому, что мы живем в свободном обществе», — признала она.