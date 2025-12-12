Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 12 декабря 2025

Меркель пожаловалась на доминирующих мужчин

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В немецком политикуме наблюдается дисбаланс женщин и мужчин, где последние доминируют и представлены гораздо шире в политической жизни страны. Об этом в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда видишь некоторые фотографии из коалиционного комитета, радуешься, что существует Барбель Бас», — поделилась бывшая бундесканцлер, имея в виду, что Бас — единственная женщина в действующем немецком кабинете министров.

Меркель, сетуя на гендерный перекос в правительстве, сослалась на 3 статью Основного Закона ФРГ («Grundgesetz» на немецком, конституция Германии — прим. «Ленты.ру»). «Без мер поддержки статья 3 Основного закона (...) не будет реализована просто потому, что мы живем в свободном обществе», — признала она.

Ранее стало известно, что Меркель не стали приглашать на юбилей нынешнего бундесканцлера Фридриха Мерца.

