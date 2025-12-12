Реклама

Бывший СССР
09:12, 12 декабря 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры со сдавшимися в плен бойцами ВСУ в Димитрове

Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен бойцов ВСУ в Димитрове
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео сдачи в плен бойцов ВСУ.

На кадрах видно троих украинских военных, которые бросили оружие и выходят с поднятыми руками навстречу солдатам Вооруженных сил (ВС) России. Как уточняется, бойцы ВСУ были захвачены военными 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск «Центр».

Бойцы ВСУ заявили, что украинское командование оставило их «на убой» на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, они решили сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

Ранее стало известно, что солдаты группировки войск «Центр» ликвидировали натовскую технику в Димитрове.

