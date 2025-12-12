Реклама

21:00, 12 декабря 2025Спорт

Миранчук фразой «не сказал бы, что загнивает» оценил жизнь в Америке

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук: Не сказал бы, что Америка загнивает
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mady Mertens-Imagn Images / Reuters

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук фразой «не сказал бы, что загнивает» оценил жизнь в США. Он стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу», запись которого доступна на YouTube.

Один из ведущих шоу Денис Казанский вспомнил об интервью, в котором вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал жизнь в Штатах, в частности указав на то, что там сложно найти заведения с хорошей едой. «В общем, загнивает Америка», — смеясь, сказал Казанский.

«Не сказал бы, что загнивает она», — ответил Миранчук. «Американцы не знают, как по-другому, какая может быть еда, какое может быть обслуживание в ресторанах, в отелях, могу списать это только на то, что их устраивает, как у них в стране», — добавил футболист.

Кроме того, Миранчук указал на то, что жизнь в Москве в бытовом плане лучше, чем в США. «Мало что сравнится с Москвой», — заявил он.

30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024-го. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2027 года. В прошедшем сезоне россиянин принял участие в 36 матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

