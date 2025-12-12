Реклама

Экономика
07:53, 12 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали опасную погоду

Синоптик Вильфанд: Москвичей ожидает опасная погода со снегом и гололедом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В пятницу, 12 декабря, жителей Москвы ожидает опасная ситуация на дорогах с ухудшением видимости, гололедом, дождем и мокрым снегом. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела», — рассказал синоптик. Помимо дождя, снега и гололеда, на столицу обрушится ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Главной проблемой Вильфанд назвал гололедицу — под снегом будет очень скользко. Причем опасно явление не только для автомобилистов, но и для пешеходов, подчеркнул метеоролог.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков призвал жителей Москвы не ждать настоящей зимы в ближайшее время. Температурные качели, которые будут наблюдаться в столице, свойственны скорее ноябрьской погоде.

