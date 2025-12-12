Реклама

04:21, 12 декабря 2025Бывший СССР

На Украине начали готовиться к президентским выборам

РИА Новости: На Украине начали подготовку к президентским выборам
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Украинские политики начали подготовку к президентским выборам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на жительницу Одессы.

По ее словам, многие сильно засуетились и уже начали складываться команды, админресурс готовится к выборам. Даже внутренняя оппозиция начала активную подготовку.

«Оппозиции такой, которая была раньше, нет, все поубегали... Среди националистов проукраинских есть своя оппозиция, они готовятся к выборам», — добавила жительница Одессы.

Ранее же президент Украины Владимир Зеленский поставил условие для проведения выборов в стране. Украинский лидер, даже назвал страну, которая может помочь выполнить данное условие.

В свою очередь президент Америки Дональд Трамп отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.

    

