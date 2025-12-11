Реклама

Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил условие для проведения президентских выборов в республике. Речь идет о прекращении огня, заявил он во время выступления перед членами «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь... Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса», — сказал президент Украины.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности. После этого бывший советник американского лидера Стив Кортес призвал заставить Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине.

