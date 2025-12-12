На Западе в трех словах отреагировали на планы ЕС по активам России

Профессор Малинен о планах ЕС по активам России: Это очень плохо

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отреагировал на планы Европейского союза (ЕС), назвав их очень плохими. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Это очень плохо», — подчеркнул профессор.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС заморозит активы России на столько времени, сколько будет необходимо, с целью помешать попыткам других стран решить их судьбу без участия Европы.

12 декабря Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков.