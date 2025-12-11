Реклама

Россия
00:18, 12 декабря 2025Россия

Названа причина прерывания доклада бойцов из Северска Путину

Герасимов: Доклад Путину от штурмовиков в Северске был прерван РЭБ ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр из видео: kremlin.ru

Доклад президенту России Владимиру Путину от военнослужащих штурмовых подразделений в Северске был прерван из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил после прерывания начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Очиргоряев до обрыва связи успел только сообщить, в каком здании находится и, что есть рядом.

Спустя некоторое время бойцы вновь смогли подключиться и продолжить доклад. Владимиру Путину было доложено об освобождении 115 жилых строений, 208 технических строений и доломитного завода.

«В освобождении участвовало 28 штурмовых групп численностью 84 человека. В ходе штурма противник оказывал сопротивление в зданиях Северского доломитного комбината и железнодорожной станции», — добавил командир.

Благодаря слаженным, нешаблонным и уверенным действиям личного состава роты противник был побежден, боевая задача была выполнена с минимальными потерями, заключил боец.

Ранее военкоры сообщили о продвижении Вооруженных сил России к Славянску.

