23:29, 11 декабря 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о продвижении ВС России к Славянску

«РВ»: ВС России наступают на Славянск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия под контроль Северска в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России наступают на Славянск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Параллельно с этим Российская армия штурмует населенный пункт Свято-Покровское. Общая площадь продвижения ВС России составляет 31,5 квадратных километра.

«После появления множества видео российских бойцов с флагами и OSINT-аналитики противника признали фактическую потерю Северска и убрали с карт серую зону между Выемкой и Переездным», — подчеркнули военкоры.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

