09:31, 12 декабря 2025Забота о себе

Названы несколько надежных способов разбудить мозг с утра

UfaTime.ru: Счет назад и решение задач на внимание помогут разбудить мозг с утра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Разбудить мозг с утра помогут короткая утренняя разминка для ума, уверяют специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. В беседе с UfaTime.ru они назвали несколько надежных способов поддержать мозг в тонусе утром.

По словам врачей, ежедневные пяти-десятиминутные упражнения, выполняемые без спешки, помогают улучшить память, внимание и концентрацию, а также поднять настроение и поддержать когнитивное здоровье. Среди таких упражнений — «Счет назад»: надо медленно считать, например, от 30 до 1 или от 20 до 1, можно через цифру. Кроме того, специалисты рекомендовали упражнение «Назови три предмета», для выполнения которого надо осмотреться, назвать вслух три предмета, а через минуту попытаться их вспомнить.

Полезной, по мнению медиков, будет игра в ассоциации: нужно назвать слово (например, «яблоко») и три ассоциации к нему («сладкое», «красное», «сад»). Развивать память на числа можно, попросив кого-то назвать три-четыре цифры (числа) и повторив их через полминуты или минуту. Наконец, специалисты предложили решать такую задачу на внимание: найти конкретную букву или слово в коротком предложении, прочитанном вслух.

Ранее невролог Сергей Чеблуков назвал лучшую позу для сна. По его словам, правильнее всего спать, лежа на спине.

