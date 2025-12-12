Названы пять главных причин внезапной диареи

Гастроэнтеролог Воронова: Инфекции и пищевые отравления вызывают диарею

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала пять самых распространенных причин внезапной диареи. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

По ее словам, одной из самых частых причин диареи являются инфекции ЖКТ, вызванные патогенными микроорганизмами. Такие инфекции сопровождаются повышенной температурой тела, слабостью, болями в животе, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, диареей с кровью. При появлении перечисленных симптомов Воронова рекомендовала как можно скорее обратиться ко врачу.

Расстройство стула также могут вызвать пищевые отравления. «Снизить риск отравления можно, если соблюдать следующие рекомендации: разделывать сырое мясо, морепродукты на отдельной доске, хранить продукты согласно инструкции на упаковке, тщательно проводить тепловую/холодную обработку, соблюдать правила личной гигиены», — рекомендовала врач.

Третья частая причина диареи, по словам Вороновой, — смена рациона. К расстройству кишечника могут привести употребление большого количества жирной и острой пищи, крепкого кофе, переедание продуктов, богатых клетчаткой (например, свежих овощей, фруктов, отрубей, бобовых и цельнозерновых культур), смена рациона в поездках. Также вызвать диарею могут непереносимость лактозы или глютена и прием медикаментов, подытожила специалистка.

