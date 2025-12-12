Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:05, 12 декабря 2025Россия

Несколько взрывов прозвучало в российском городе

Около 7 взрывов прозвучало в Ярославле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Около семи взрывов прозвучало в Ярославле, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, в некоторых районах города в небе были видны вспышки. Также очевидцы слышали звуки мотора.

Ранее сообщалось, что жители Твери слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге города. На месте взрыва вспыхнул пожар. Также БПЛА влетел в жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бельгия захотела отправить замороженные активы России на помощь Украине. Какова позиция Евросоюза?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Экс-боец ВСУ сравнил подготовку военных в России и на Украине

    В России рассказали о критической ситуации для ЕС и НАТО

    Несколько взрывов прозвучало в российском городе

    Макака-убийцу поймали через три дня после фатального нападения на пожилого мужчину

    Иррациональное поведение мужа после рождения ребенка заставило жену написать порнозвезде

    Эрмитаж прокомментировал задержание в Польше российского ученого

    Пашинян выложил видео на фоне Лубянки в Москве под «Белые розы»

    Четыре российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok