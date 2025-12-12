Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

Образ 13-летней дочери американской певицы Бейонсе Блю Айви Картер на новых фото оценили в сети фразой «синдром загнанного ребенка». Соответствующий материал приводит Page Six.

13-летняя девочка посетила в Калифорнии матч баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с отцом — рэпером Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер). Она предстала перед камерой в объемной кожаной куртке черного цвета, широких синих джинсах с накладными карманами и шнурами и кедах на танкетке.

Также наследница артистов взяла с собой серебристую сумку бренда Diesel и выбрала в качестве украшений золотистые серьги-кольца и ожерелья. Также она распустила гладко уложенные волосы с осветленными концами, подчеркнула губы коричневой помадой и нанесла тушь на ресницы.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Она выглядит намного старше 13 лет», «Почему она выглядит как 40-летняя женщина с накрашенными ногтями, прической и этим нарядом? 13 лет — это ребенок», «Пусть она будет ребенком, хватит уже наносить макияж и пытаться сделать ее старше», «Интересно, она уже сделала пластику?», «Я считаю ее невероятно красивой, но это похоже на очередной случай "синдрома загнанного ребенка". Жаль, что дети больше не могут просто быть детьми», — заявили юзеры.

