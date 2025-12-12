«Одноклассники» помогут сберечь здоровье

ОК и Департамент здравоохранения Москвы запускают проект «Я выбираю здоровье»

«Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запускают совместный проект «Я выбираю здоровье». Пользователи получат советы, касающиеся здоровья, и смогут внедрить в свою жизнь полезные привычки, которые помогут сохранить его на долгие годы. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Цель проекта — формирование в обществе культуры ответственного и осознанного отношения к здоровью. В официальной группе Департамента здравоохранения в ОК с 12 по 26 декабря будут появляться карточки с рекомендациями экспертов. Пользователи узнают, почему готовиться к Новому году нужно заранее, как правильно пить воду, как записаться к врачу через ЕМИАС и многое другое.

Особое внимание уделено профилактике заболеваний. Эксперты расскажут, почему важно проходить диспансеризацию и вовремя обращаться к врачам. Также пользователи получат актуальную в предновогодний сезон информацию о подготовке организма к праздникам.

«Здоровье строится на двух принципах: ежедневной заботе и своевременном контроле. Первое — это ваша рутина: движение, отдых, питание. Второе — ваша ответственность: не пропускать диспансеризацию, не игнорировать плановые визиты к врачам, не ждать, пока "само пройдет". Истинная забота — это системный подход», — заявил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 ДЗМ Андрей Тяжельников.

В рамках проекта состоится конкурс в формате фотомарафона — десять победителей получат фитнес-трекеры, конструкторы «Моя поликлиника» и кукол-врачей. Чтобы принять участие, пользователям необходимо подписаться на группу Департамента здравоохранения Москвы в ОК.