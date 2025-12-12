Реклама

14:14, 12 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме «двумя руками» поддержали обязательную отработку для еще одной профессии

Депутат Харченко поддержала идею обязательной отработки для педагогов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

Инициатива о введении обязательной отработки для еще одной профессии — педагогов — актуальна и важна, считает зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Об идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выступил с предложением отправлять будущих учителей на отработку в кадетские училища.

«Поддерживаю инициативу двумя руками. Считаю, что ребята, которые выбрали профессию педагога, понимают, что это не просто работа, это служение людям и Отечеству. Тот кадровый разрыв, который сейчас есть в системе образования, актуализирует принятие подобных решений. Уверена, что в диалоге с экспертным сообществом, с Министерством просвещения, с учителями, родителями и самими ребятами сможем выработать наиболее эффективный алгоритм действий в этом направлении», — поделилась Харченко.

Депутат также отметила, что огромный дефицит педагогических кадров наблюдается не только в кадетских училищах, но и в сельских школах.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку с наставником после окончания учебы.

