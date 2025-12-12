Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 12 декабря 2025Мир

Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

Парламентарии РФ и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Toby Melville / Reuters

В рамках предстоящей онлайн-конференции между российскими и европейскими парламентариями запланировано обсуждение вопросов украинского урегулирования и изъятия замороженных активов России. Об этом в разговоре с ТАСС заявил организатор видеоконференции, евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам политика, в повестку включен анализ мирной инициативы, продвигаемой Москвой и Вашингтоном. В центре внимания окажутся поиски путей урегулирования украинского конфликта, а также проблема блокировки российских финансовых ресурсов.

Ранее Фернан Картайзер заявил, что осуществление идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов грозит негативными последствиями для всей европейской финансовой системы. Он также подчеркнул, что санкции против России — одна из ключевых причин индустриального упадка Европы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok