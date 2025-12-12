Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

Парламентарии РФ и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

В рамках предстоящей онлайн-конференции между российскими и европейскими парламентариями запланировано обсуждение вопросов украинского урегулирования и изъятия замороженных активов России. Об этом в разговоре с ТАСС заявил организатор видеоконференции, евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам политика, в повестку включен анализ мирной инициативы, продвигаемой Москвой и Вашингтоном. В центре внимания окажутся поиски путей урегулирования украинского конфликта, а также проблема блокировки российских финансовых ресурсов.

Ранее Фернан Картайзер заявил, что осуществление идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов грозит негативными последствиями для всей европейской финансовой системы. Он также подчеркнул, что санкции против России — одна из ключевых причин индустриального упадка Европы.