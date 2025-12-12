Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:14, 12 декабря 2025Путешествия

Пассажиры провели девять часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: John Sibley / Reuters

Пассажиры авиакомпании British Airways провели девять часов в небе во время полета «в никуда» и вернулись в аэропорт вылета в Лондоне. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что самолет вылетел в Мехико, Мексика, в среду, 10 декабря, и провел в небе несколько часов. Во время полета пилоты обнаружили неисправность радиовысотомера, который измеряет высоту полета воздушного судна. Этот прибор не всегда необходим, однако для перелетов над горной местностью он нужен.

Экипаж принял решение развернуть борт. В Лондоне пассажиров высадили и расселили в гостиницах до тех пор, пока не решится вопрос о новом рейсе для них. Однако предполагается, что проблему нельзя исправить быстро. Не исключено, что авиакомпания просто выплатит клиентам компенсацию и оставит их в Великобритании.

Ранее пассажиров авиакомпании Qantas Airlines вернули в аэропорт вылета спустя 15 часов полета «в никуда». Уточняется, что самолет вылетел в Париж из австралийского Перта в ночь на понедельник, 23 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

    Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

    В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

    Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

    Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

    Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

    Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    Стало известно о недвижимости ведущей шоу «Давай поженимся!»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok