Пассажиры провели девять часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

Пассажиры авиакомпании British Airways провели девять часов в небе во время полета «в никуда» и вернулись в аэропорт вылета в Лондоне. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что самолет вылетел в Мехико, Мексика, в среду, 10 декабря, и провел в небе несколько часов. Во время полета пилоты обнаружили неисправность радиовысотомера, который измеряет высоту полета воздушного судна. Этот прибор не всегда необходим, однако для перелетов над горной местностью он нужен.

Экипаж принял решение развернуть борт. В Лондоне пассажиров высадили и расселили в гостиницах до тех пор, пока не решится вопрос о новом рейсе для них. Однако предполагается, что проблему нельзя исправить быстро. Не исключено, что авиакомпания просто выплатит клиентам компенсацию и оставит их в Великобритании.

Ранее пассажиров авиакомпании Qantas Airlines вернули в аэропорт вылета спустя 15 часов полета «в никуда». Уточняется, что самолет вылетел в Париж из австралийского Перта в ночь на понедельник, 23 июня.

