Пассажиры самолета обнаружили пробоину в крыле после приземления в аэропорту

PerthNow: Самолет Qantas отстранили от полетов из-за пробоины в крыле

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas совершил межконтинентальный перелет с дырой в крыле. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел во время выполнения рейса из Сиднея, Австралия, в Лос-Анджелес, США. После приземления в аэропорту назначения пассажиры борта обнаружили пробоину на левом крыле. При этом происшествий во время посадки не было.

На данный момент авиаперевозчик отстранил лайнер от полетов. «Сейчас инженеры заменяют предкрылок, чтобы борт мог вернуться в строй», — сообщил представитель компании.

Уточняется, что это был второй полет воздушного судна после пятилетнего простоя в ангаре из-за модернизации салона. Один из путешественников также сообщил о неисправности электросистемы в полете. Однако авиаперевозчик не связывает эту проблему с поврежденным участком.

