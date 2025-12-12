Реклама

12:13, 12 декабря 2025МирЭксклюзив

Перечислены возможные функции США при мирном урегулировании украинского конфликта

Политолог Асафов: США могут заняться контролем над прекращением огня на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

США могли бы взять на себя контроль над прекращением огня, а также антикоррупционный контроль в мирном урегулировании на Украине, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Вместе с тем он подчеркнул, что до тех пор, пока не представлены согласованные документы по мирному соглашению, обсуждать конкретные действия любой из сторон преждевременно.

«Президент США Дональд Трамп может повесить все гарантии безопасности на европейцев. А может, если вспомнить о сделке по ресурсам, прогарантировать безопасность, чтобы защитить свою собственность. И тут функции США могут быть достаточно широкими», — сказал Асафов.

Одной из важных потенциальных задач он назвал мониторинг — после соглашения о прекращении огня его должен будет кто-то контролировать, а США на сегодняшний день представляются объективным арбитром. Другая возможная функция, названная Асафовым, — антикоррупционный контроль.

«Есть и другие весомые для Украины гарантии безопасности. Например, реакция США в случае возобновления военных действий. Но мы видим, что Штаты очень осторожны в принятии какой-либо ответственности и не дают громких обещаний», — заметил политолог.

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, президент США отметил массовый характер коррупции на Украине.

