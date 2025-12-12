Реклама

12:07, 12 декабря 2025Силовые структуры

Перевод 1400 рублей привел жительницу российского города к сроку за госизмену

В Мелитополе женщине дали 12,5 года за перевод 1400 рублей ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

55-летнюю жительницу Мелитополя (Запорожская область) приговорили к 12,5 года колонии за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура республики Крым.

Как установил суд, осужденная с октября 2023 по ноябрь 2024 года по личному желанию перевела через мобильные счета более 1 тысячи 400 рублей на счет, использовавшийся спецслужбами противника для финансирования Вооруженный сил Украины (ВСУ). Женщину признали виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее в Краснодарском крае в отношении 38-летней россиянки возбудили уголовное дело о государственной измене за денежные переводы на нужды ВСУ.

