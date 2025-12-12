Реклама

Политолог объяснил последствия освобождения Россией Северска

Политолог Мезюхо: Освободив Северск, Россия укрепила свои позиции
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заняв Северск, Россия укрепила свои позиции в рамках мирного процесса. Об этом рассказал политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, освобождение Северска позволило армии России занять выгодное стратегическое положение, которое усиливает их переговорные позиции.

«Ресурсы на исходе. Американцы поджимают и подталкивают Киев уже определиться по поводу мирного урегулирования», — объяснил Мезюхо.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

