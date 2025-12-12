Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 12 декабря 2025МирЭксклюзив

Предсказан ход новой встречи США, Европы и Украины по мирному плану

Политолог Оленченко: Движение США и Европы по Украине идет в разные стороны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Обсуждение мирного плана американского лидера Дональда Трампа высокопоставленными чиновниками из Европейского союза, Украины и США 13 декабря может пройти без прогресса в украинском урегулировании, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ожидания минимальные. Потому что направления движения расходятся. Администрация Трампа заинтересована в достижении мира. Разные подходы и, наверное, многое будет зависеть от настойчивости Трампа. Интересы у них разные, они (Европа и Украина — прим. «Ленты.ру») заинтересованы в том, чтобы они сами сочинили план, и этот план больше настроен на то, чтобы поддержать Украину в продолжении военных действий», — сказал Оленченко.

Европа и Украина хотели бы остановить боевые действия по линии соприкосновения, но этот вариант не устраивает США и Россию, добавил политолог. Он выразил надежду на то, что администрация США проявит максимум настойчивости и заставит принять американский план по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что США, Украина и представители стран Европейского союза (ЕС) проведут встречу в субботу, 13 декабря, в Париже. В материале Axios указано, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности. Темой встречи станет обсуждение мирного плана американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok