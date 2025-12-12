Предсказан ход новой встречи США, Европы и Украины по мирному плану

Политолог Оленченко: Движение США и Европы по Украине идет в разные стороны

Обсуждение мирного плана американского лидера Дональда Трампа высокопоставленными чиновниками из Европейского союза, Украины и США 13 декабря может пройти без прогресса в украинском урегулировании, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ожидания минимальные. Потому что направления движения расходятся. Администрация Трампа заинтересована в достижении мира. Разные подходы и, наверное, многое будет зависеть от настойчивости Трампа. Интересы у них разные, они (Европа и Украина — прим. «Ленты.ру») заинтересованы в том, чтобы они сами сочинили план, и этот план больше настроен на то, чтобы поддержать Украину в продолжении военных действий», — сказал Оленченко.

Европа и Украина хотели бы остановить боевые действия по линии соприкосновения, но этот вариант не устраивает США и Россию, добавил политолог. Он выразил надежду на то, что администрация США проявит максимум настойчивости и заставит принять американский план по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что США, Украина и представители стран Европейского союза (ЕС) проведут встречу в субботу, 13 декабря, в Париже. В материале Axios указано, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности. Темой встречи станет обсуждение мирного плана американского лидера Дональда Трампа.