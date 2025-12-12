В Android появятся тайные приложения

В Android-смартфонах появится функция скрытых приложений Private Space

В операционной системе (ОС) Android появится функция личных приложений Private Space. Об этом сообщает издание Android Authority.

Упоминание новой опции обнаружили в коде ранней версии Android Canary, доступной разработчикам. Она позволит настроить в ОС смартфона выделенное пространство, в котором можно будет разместить определенные приложения, не связанные с остальной системой и другими программами.

Private Space сохранит избранные приложения в тайне от других лиц. Журналисты объяснили, что помещенные в это хранилище программы не будут отображаться на экране телефона и в его библиотеке, также их нельзя будет найти через поиск. «Эти приложения в личном пространстве полностью изолированы от остальной части ОС, поскольку работают в отдельном профиле пользователя», — пояснили специалисты.

При этом авторы Android Authority признали, что пользоваться спрятанными ото всех программами будет не очень удобно. Для их запуска каждый раз придется открыть Private Space, введя пароль или отсканировав отпечаток пальца. Также эти приложения не смогут свободно делиться файлами с другими программами. «Очевидно, главная проблема Private Space в том, что эта функция — не про удобство», — подчеркнули журналисты.

Специалисты подытожили, что возможность изолировать приложения присутствует в прошивке у некоторых смартфонов. Однако эта функция еще не была реализована на уровне ОС. Скорее всего, ее добавят в Android 17.

В начале ноября стало известно, что в Android добавят функцию отображения приложений на заблокированном экране. Она позволит пользоваться программами — например, навигатором — с экономией заряда аккумулятора.