15:10, 12 декабря 2025Мир

Провал конфискации активов России назвали катастрофой для ЕС и Украины

Reuters: Провал конфискации активов РФ станет катастрофой для ЕС и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Провал конфискации российских активов для так называемого «репарационного кредита» Украине на саммите 18-19 декабря станет катастрофой для Евросоюза (ЕС) и Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

«Это будет катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать», — пояснил собеседник агентства.

Ранее источники в ЕС заявили, что возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине, является катастрофическим сценарием для Европейского союза (ЕС). участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3 - Германия, Великобритания, Франция) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.

«Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства висит на волоске в эти выходные. Если США останутся вне игры, Европа потеряет единство, а Украина — рычаги влияния. Москва это знает», — заявил неназванный западный чиновник.

