Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 12 декабря 2025Экономика

Путин оценил торговлю с Ираном

Путин: В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов. Так оценил торговлю с исламской республикой президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в прошлом году объемы торговли увеличились на 13 процентов, а в 2025-м — еще на восемь. На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он также отметил, что страны продолжают совместную работу в области сельского хозяйства, обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии.

«Хотел бы отметить, что отношения между нашими странами развиваются весьма позитивно», — добавил он.

Как заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, Россия и Иран договорились о создании первого совместного морского консорциума. Соглашение стало результатом переговоров, прошедших 6 и 7 ноября в Махачкале при участии представителей крупнейших компаний и властей двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok