Путин оценил торговлю с Ираном

Путин: В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов

В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов. Так оценил торговлю с исламской республикой президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в прошлом году объемы торговли увеличились на 13 процентов, а в 2025-м — еще на восемь. На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он также отметил, что страны продолжают совместную работу в области сельского хозяйства, обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии.

«Хотел бы отметить, что отношения между нашими странами развиваются весьма позитивно», — добавил он.

Как заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, Россия и Иран договорились о создании первого совместного морского консорциума. Соглашение стало результатом переговоров, прошедших 6 и 7 ноября в Махачкале при участии представителей крупнейших компаний и властей двух стран.