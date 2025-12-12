Реклама

Путин оценил работу ООН

Путин: ООН достойно выполняет миссию по сохранению баланса интересов в мире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) достойно выполняет свою миссию, выступая единственным механизмом для баланса интересов в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме в Ашхабаде, посвященном Международному году мира и доверия, его слова передает РИА Новости.

«Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — заявил политик.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Венесуэльский лидер отметил, что Путин является другом и старшим братом, которые поддерживает его усилия по защите суверенитета Венесуэлы и сохранению мира в Латинской Америке.

