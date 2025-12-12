Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 12 декабря 2025Мир

Мадуро назвал Путина братом

Мадуро назвал Путина старшим братом и рассказал о его поддержке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро и Владимир Путин

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин восхитился мужеством венесуэльского народа. Об этом венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным», — отметил политик.

По словам Мадуро, Путин «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета своей страны и поддержанию мира в Латинской Америке.

Лидеры двух стран созвонились в четверг, 11 декабря. В частности, президент России подтвердил поддержку курса правительства Мадуро.

В свою очередь, в Белом доме рассказали, что состоявшийся разговор президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у Дональда Трампа.

До этого Путин направил поздравление с днем рождения венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Парам с несовместимыми сексуальными фантазиями дали совет

    Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

    В «Ахмате» рассказали о «полке смерти» ВСУ

    Россиянам назвали подходящие для покупки ценные бумаги

    Появились подробности о пострадавших в результате удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери

    Вскрылись злоупотребления спиртным фигурантки дела Долиной

    Британия выступила с обещанием по мирному плану США

    Прохор Шаляпин поселил рядом с собой мать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok