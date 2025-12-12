Мадуро назвал Путина братом

Мадуро назвал Путина старшим братом и рассказал о его поддержке

Российский президент Владимир Путин восхитился мужеством венесуэльского народа. Об этом венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным», — отметил политик.

По словам Мадуро, Путин «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета своей страны и поддержанию мира в Латинской Америке.

Лидеры двух стран созвонились в четверг, 11 декабря. В частности, президент России подтвердил поддержку курса правительства Мадуро.

В свою очередь, в Белом доме рассказали, что состоявшийся разговор президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у Дональда Трампа.

До этого Путин направил поздравление с днем рождения венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.