Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Борт президента России приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада. Путина встретила рота почетного караула, выстроившаяся вдоль ковровой дорожки.

10 декабря Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Отмечается, что по прибытии в Россию его самолет был украшен российским флагом.

Стороны обсудили в том числе вопрос безвизового режима между странами.