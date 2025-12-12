Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:05, 12 декабря 2025Россия

Путин прилетел в Ашхабад

Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Борт президента России приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада. Путина встретила рота почетного караула, выстроившаяся вдоль ковровой дорожки.

10 декабря Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Отмечается, что по прибытии в Россию его самолет был украшен российским флагом.

Стороны обсудили в том числе вопрос безвизового режима между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    США захотели захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

    Путин прилетел в Ашхабад

    Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

    Обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео

    Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

    Samsung ухудшит свои смартфоны из-за Apple

    Над российскими городами прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok