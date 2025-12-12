Реклама

12:46, 12 декабря 2025

Путин встретился с президентом Ирана

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи президент России заявил об обсуждении сотрудничества в области газа и электроэнергии. «Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг», — добавил Путин.

В свою очередь Пезешкиан заявил, что Тегеран настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегической партнерстве с РФ. «Что касается маршрута "Астара-Решт", я хочу сказать, что 100 километров [для строительства железной дороги] мы уже приобрели, все сделали, до конца года все закончим», — поделился политик.

Ранее Путин заявил, что в 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов. По словам главы государства, в прошлом году объемы торговли увеличились на 13 процентов, а в 2025-м — еще на восемь. На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он также отметил, что страны продолжают совместную работу в области сельского хозяйства, обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии.

