Раскрыто решение Верховного суда по делам бывшего мэра российского города и его жены

ВС России передаст дела экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены в Москву

Верховный суд (ВС) России передаст дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантов Елизавету Меткину.

По ее словам, ВС России определил территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении супругов Копайгородских. «Дело будет рассматриваться в Москве, в Мещанском суде», — сказала адвокат. Меткина отметила, что обоим фигурантам продлили меру пресечения. Так, Алексей останется под стражей до 24 июня 2026 года, его супруга Янина — до 12 июля. Кроме того, суд пролил арест на их имущество — до 17 июля 2026 года.

По данным ТАСС, Копайгородский был мэром Сочи в период с 11 сентября 2019 по 14 мая 2024 года. В сентябре 2024 года его арестовали по делу о присвоении в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура России требует конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского активы общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей и взыскать с него еще 215 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, приобретенного на незаконные доходы.

Также прокуроры выяснили, что Копайгородские заключили брачный договор, чтобы скрыть свои доходы.

Копайгородские находятся в СИЗО. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.