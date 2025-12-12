Реклама

10:02, 12 декабря 2025

Раскрыты последствия размещения ракет США в Германии

Мема: Желание Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Желание канцлера Германии Фридриха Мерца разместить ракеты США в ФРГ грозит конфликтом с Россией. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мерц должен сосредоточиться на восстановлении экономики Германии, а не играть в военные игры, рискуя жизнями европейцев», — написал он.

По словам финского политика, Россия не представляет угрозы для Европы. Однако он уточнил, что если она продолжит перевооружаться и совершать такие опасные маневры, риски эскалации будут полностью зависеть от европейцев.

Ранее Мема заявил, что страны Европы перевооружаются из-за провала своей политики по Украине, а не угрозы со стороны России. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы оружейное лобби заработало больше денег.

