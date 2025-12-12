Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:58, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыты привычки офисных сотрудников при работе с онлайн-файлами

VK Workspace: Россияне работают утром с файлами, а после обеда — с презентациями
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Аналитики корпоративной платформы для коммуникаций VK Workspace выяснили главные привычки офисных сотрудников при работе с онлайн-файлами по всей стране. О результатах исследования «Лента.ру» узнала из пресс-релиза компании.

Оказалось, что россияне предпочитают работать с онлайн-файлами и таблицами с утра, а с презентациями — после обеда. Данная тенденция меняется в зависимости от региона. Так, в Приволжском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах люди садятся за онлайн-документы раньше, чем жители центральной части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

При этом в основном работники начинают утро с таблиц (их открывают около 9:00), затем переходят к текстовым документам (к 11:00) и лишь к 14:00 добираются до презентаций.

«Утром сотрудники часто работают с таблицами и текстами "на свежую голову", а после обеда занимаются более творческими задачи по оформлению и сбору презентаций, а также готовятся к встречам и выступлениям во второй половине дня», — пояснил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Ранее сообщалось о том, что в VK добавили уникальную функцию для обработки изображений в объявлениях. Теперь редактировать изображение возможно при помощи искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok