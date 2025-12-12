Раскрыты привычки офисных сотрудников при работе с онлайн-файлами

VK Workspace: Россияне работают утром с файлами, а после обеда — с презентациями

Аналитики корпоративной платформы для коммуникаций VK Workspace выяснили главные привычки офисных сотрудников при работе с онлайн-файлами по всей стране. О результатах исследования «Лента.ру» узнала из пресс-релиза компании.

Оказалось, что россияне предпочитают работать с онлайн-файлами и таблицами с утра, а с презентациями — после обеда. Данная тенденция меняется в зависимости от региона. Так, в Приволжском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах люди садятся за онлайн-документы раньше, чем жители центральной части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

При этом в основном работники начинают утро с таблиц (их открывают около 9:00), затем переходят к текстовым документам (к 11:00) и лишь к 14:00 добираются до презентаций.

«Утром сотрудники часто работают с таблицами и текстами "на свежую голову", а после обеда занимаются более творческими задачи по оформлению и сбору презентаций, а также готовятся к встречам и выступлениям во второй половине дня», — пояснил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Ранее сообщалось о том, что в VK добавили уникальную функцию для обработки изображений в объявлениях. Теперь редактировать изображение возможно при помощи искусственного интеллекта.