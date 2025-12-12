Россиян призвали снять гирлянду с елки

Эколог Рыбальченко призвал снять электрические гирлянды с живых елок

Натуральные елки нельзя украшать электрическими гирляндами. Об этом россиян предупредил эколог Илья Рыбальченко в разговоре с «Царьградом».

По словам эксперта, электрические гирлянды на живом дереве увеличивают риск пожара в квартире. Кроме того, без такого украшения ель будет дольше сохранять аромат хвои.

«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и соответственно увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — объяснил Рыбальченко.

Ранее россиянам посоветовали не украшать новогоднее дерево баранками, бубликами и пряниками, так как такой декор может быть небезопасен. По словам представителей «Роскачества», украшения из еды быстро пропадают и привлекают насекомых.