Экономика
18:27, 12 декабря 2025

Россиян призвали снять гирлянду с елки

Эколог Рыбальченко призвал снять электрические гирлянды с живых елок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom

Натуральные елки нельзя украшать электрическими гирляндами. Об этом россиян предупредил эколог Илья Рыбальченко в разговоре с «Царьградом».

По словам эксперта, электрические гирлянды на живом дереве увеличивают риск пожара в квартире. Кроме того, без такого украшения ель будет дольше сохранять аромат хвои.

«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и соответственно увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — объяснил Рыбальченко.

Ранее россиянам посоветовали не украшать новогоднее дерево баранками, бубликами и пряниками, так как такой декор может быть небезопасен. По словам представителей «Роскачества», украшения из еды быстро пропадают и привлекают насекомых.

