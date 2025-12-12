Россиян с немеющими руками предупредили о риске болезни

Мясников заявил, что онемение рук может указывать на болезни щитовидной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» людей с немеющими руками, что этот симптом может быть признаком опасной болезни. Выпуск с объяснением доктора доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что руки могут неметь при заболеваниях щитовидной железы. «Недостаток гормонов щитовидной железы ведет к отекам, в руке заклинивает нервы. И поэтому может быть [онемение]», — отметил медик.

Ранее Мясников предупредил, что гонконгский грипп, распространяющийся в России, может быть опасен для двух групп людей. К ним он отнес пожилых, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

До этого врач назвал недостаток российской медицины. По словам Мясникова, российские врачи не проверяют пожилых пациентов на остеопороз.