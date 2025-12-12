Реклама

Экономика
11:44, 12 декабря 2025

Россиянам перечислили «красные флаги» при покупке жилья

Юрист Терехин: Перед покупкой квартиры важно проверить продавца
Мария Черкасова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чтобы понять, что вы покупаете квартиру не у мошенников, нужно проверить продавца и вести себя осмотрительно при сделке. «Красные флаги» при покупке жилья в разговоре с РИА Новости перечислил Филипп Терехин, старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры».

Юрист объяснил, что добросовестный покупатель — это тот, кто приобрел квартиру за деньги у лица, которое числится собственником в ЕГРН, и при этом не знал и не должен был знать о проблемах с правами. Необходимо получить свежую выписку ЕГРН о правах и обременениях и расширенную выписку об истории переходов права. «Красным флагом» являются слишком частые перепродажи за короткий срок, цепочка дарений между чужими людьми и недавние суды.

Важно также убедиться, что за квартирой не числятся собственники, несовершеннолетние, которые в ней не живут, бывшие члены семьи и так далее. Также необходимо проверить самого продавца. Эксперт советует проверить подлинность паспорта и документов.

Также рекомендуется изучить информацию о квартире в открытых реестрах: исполнительные производства на сайте ФССП, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский предсказал, что в 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5-10 процентов по сравнению с 2025 годом. Россияне начнут откладывать покупку жилья из-за «эффекта Долиной».

