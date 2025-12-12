Реклама

17:00, 12 декабря 2025Путешествия

Россияне раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях

Фото: Svetlana Kurapova / Shutterstock / Fotodom

Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на перелетах. Такое исследование провел сервис «Купибилет» на основе данных своего раздела «Лазейки», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По информации аналитиков, 54 процента соотечественников пытаются сэкономить на билетах, даже если это отнимает много времени. Чаще всего они ищут рейсы на разных сайтах и сравнивают стоимость между собой — такой способ позволяет сохранить 10 процентов бюджета. Кроме того, путешественники любят подбирать наиболее выгодные даты поездки, экономя при этом на билетах до 20 процентов стоимости.

Также они ищут необычные маршруты, благодаря чему им удается сохранить до 30 процентов бюджета. Самые популярные направления для экономии — азиатские, в том числе Шанхай, Ханчжоу и Токио.

Ранее российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.

