Силовые структуры
15:11, 12 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал девушку в автомобиле

В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве арестовали мужчину, надругавшегося в машине над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 8 декабря мужчина находился в салоне автомобиля со знакомой и, применяя силу, изнасиловал ее.

Следователи СК совместно с сотрудниками правоохранительных органов оперативно установили и задержали подозреваемого. С ним проведены следственные действия и предъявлено обвинение.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке.

